La impresionante obra, que demandó una inversión total de tres mil millones de pesos, eleva el ferrocarril homónimo, elimina once barreras y abre el mismo número de cruces a lo largo de cinco kilómetros entre los barrios de Palermo, Paternal, Chacarita y Villa Crespo.

“La Argentina hace décadas dejó de crecer como debía porque se llenó de barreras… se llenó de trabas. En estos tres años y medio lo más importante que hemos hecho es encarar la primera barrera, que es la de las cosas y los valores sobre los cuales queremos vivir y las cosas que no queremos nunca más. Este cambio va a seguir porque no queremos nunca más mentiras, corrupción, trampas y atajos”, dijo el Jefe de Estado.