“Hace años venimos caminando, junto a mí equipo, el distrito y eso los vecinos lo agradecen. De la vereda de enfrente no les da la cara para acercarse y escuchar todo lo que tienen para decirles los que viven acá, nosotros no tenemos que escondernos”, dijo el candidato.

