Sin dejar de bailar, Oscar Chávez de Boulogne destacó: “Estoy muy contento de estar compartiendo esta fiesta con todos los vecinos. Es un día muy especial, me parece genial que todos nos unamos a celebrar y los más chicos entiendan la importancia de esta fecha”.

“Hace 49 años que vivo acá y vengo siempre a disfrutar de esta fiesta. Me parece una idea estupenda recibir el Día de la Independencia de esta manera: Todos juntos en comunidad”, subrayó Sandra Montenegro junto a su familia.

Cerca de la medianoche, la Banda de Música de los Bomberos Voluntarios de San Isidro, con 25 integrantes dirigidos por Marcos Omar Ortega, interpretó algunas canciones patrias y, finalmente, el Himno Nacional, que fue entonado con fervor por un público familiar, autoridades municipales, delegaciones de fuerzas de seguridad, representantes del Centro de ex Combatientes de Malvinas locales y de la Iglesia, como el párroco de la parroquia Santa Teresa del Niño Jesús, Marcelo Piris.