Después de una tarde que tuvo espectáculos de música y de baile, y en el que los vecinos compartieron un locro popular, Achával se dirigió a los presentes y afirmó que “La alegría es una de las cosas que mejor define a un pueblo independiente”. Y luego continuó: “Pero hace 4 años que tenemos un gobierno que todos los días deja a millones de argentinos sin motivos para tener esa felicidad”. “Ese es el gobierno que quiere una Argentina endeudada. Que prefiere pagarle al FMI en lugar de pagar la deuda social que está generando. Es el gobierno que piensa en el trabajo como una variable de ajuste. El que hizo que miles de comercios bajen sus persianas, que en nuestras fábricas se paren las máquinas y en muchos hogares la plata no alcance”, señaló.

