Para finalizar, Daniel Morard, agregó: “A través del ajedrez podemos inculcar muchas materias como matemática, geometría, geografía, muchas cosas que les sirven a los alumnos. Y está la parte social, hay muchos chicos a los cuales no les gusta el deporte de movimiento y encuentran en esta disciplina un lugar de pertenencia y eso es muy importante”.

Por su parte, el vicepresidente del Círculo de Ajedrez de Los Polvorines, Mario Sily, agradeció la iniciativa: “Realmente tener tantos chicos acá hoy es hermoso, quiero agradecer el apoyo del Municipio de Malvinas que nos permite hacer este evento. Y destacar el trabajo de los docentes, ya que sin ellos esto sería imposible. Lo que pasa en nuestro distrito con el ajedrez, no pasa en ningún otro lado”.

El subsecretario de Educación, Daniel Morard, dijo: “Hoy tenemos el primer Encuentro Regional de Ajedrez en Malvinas. Sus encuentros siempre fueron distritales y esta vez quisimos tener a los distritos amigos porque sabemos que se está trabajando de manera fuerte con este deporte, tenemos gente de San Miguel y José C Paz. Hay mil chicos que comparten esta linda experiencia con nosotros. De otros lados se sorprenden como trabajamos el ajedrez en Malvinas Argentinas con el proyecto municipal que tenemos”.

En Malvinas Argentinas y con la presencia del intendente Leo Nardini, se llevó a cabo el primer Encuentro Regional de Ajedrez. El Polideportivo de Grand Bourg fue el lugar en el que mil chicos en edad escolar participaron del evento. Al programa municipal, que estuvo dirigido a las escuelas de la comuna y de distritos cercanos, asistieron alumnos y docentes malvinenses, como también de San Miguel y José C. Paz.

