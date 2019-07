Nada me mueve desde lo personal sino que esgrimo cuestiones políticas para el aporte de algo “superador” que está faltando en el distrito. Creo sí, que el silencio nunca fue salud y que avalar cualquier cosa, no solo nos hace mal a nosotros, sino que repercute en el proyecto que le proponemos a la ciudadanía, en este caso de Vicente López”, amplió. “Siempre estaremos del lado del encuentro, del compañerismo, dejando los ninguneos de lado, hoy está en juego la Patria, y desde esa premisa militaremos sin descanso para que el Frente de Todos se imponga en las próximas elecciones en la Argentina”, finalizó.

“Como dice Alberto Fernández, nuestro próximo presidente, “cuando no estoy de acuerdo con algo digo no”. Sin solidaridad, ni exposiciones públicas de toda dirigencia política de la lista “aprobada” de Vicente López se cercenó la posibilidad de una participación masiva en el distrito. Los gestos en política tienen un enorme peso simbólico. Con una lista única, no de unidad, creemos que el trabajo que hay que realizar es más sinuoso y complejo. Al dejar sin participación la lista que encabeza Néstor Baches, como intendente y Juliana Del Bao, como primera concejal, el entramado militante sufre un golpe fuerte, que habrá que recomponer y trabajar. Igualmente, como lo hemos hecho siempre, militaremos sin respiro para que nuestro proyecto político de justicia social, independencia y soberanía triunfe a lo largo y a lo ancho de nuestra patria”, manifestó.

“Hace mucho tiempo que veníamos trabajando para lograr una lista de unidad de la militancia y auspiciando espacios de encuentro para que todas las fuerzas políticas confluyan en octubre, con unidad de acción y concepción, para luchar contra la injusticia que representa el neoliberalismo de la mano de Macri-Vidal. En estos espacios se firmaron acuerdos donde, si no había consenso, las PASO iban a ser una solución y no un problema. Nunca fue bueno a lo largo de la historia proscribir, negar la participación de las bases. Dejar afuera al Partido Justicialista, al Comunista, a la CGT, al Frente Grande, a un conjunto agrupaciones políticas, barriales y sociales del campo nacional y popular es cercenar el derecho a elegir y ser elegidos”, añadió.

“Hemos decidido como espacio político, más allá que recaiga en mi concejalía, abrir un bloque propio “Frente Peronista de Todes”, expresó la edil en el comunicado. “Los motivos son un proceso largo de faltas de coincidencias metodológicas y de construcción política. Mi decisión no es coyuntural, aunque la misma se profundizó a partir del cierre de listas. Vengo de extracción gremial y soy profundamente peronista. Creo en las construcciones colectivas, en la coherencia y convicciones, en las prácticas consensuadas y pensadas en beneficio de toda la militancia. Defiendo la democracia, porque nos costó persecución, secuestros, desaparición y aún hoy seguimos buscando respuestas y a los que faltan”, agregó.

