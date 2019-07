“No nos resignamos más, no queremos más carteles sin obras, no queremos más promesas falsas. Queremos obras que empiezan y se terminan. Y lo logramos: Dos mil obras que empezaron y se terminaron, muchas de transporte, hechas con honestidad, con esfuerzo y constancia, en equipo y con el esfuerzo de todos”, añadió.

Afirmó que es el resultado de “lo que está pasando también hoy en la Argentina” en que “se están sentando las bases de lo que yo no tengo ninguna duda va a ser el desarrollo del país a largo plazo”.

También estuvieron en la ceremonia el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; y los ministros de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia; y de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo; así como María Luján Rey, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once.

“Cuando uno ve que el de al lado tiene voluntad de hacer, y no tiene miedo a innovar, a cambiar, a apostar, eso contagia al otro, y eso está empezando a pasar en cada rincón de la Argentina”, enfatizó.

Remarcó que “todo eso, basado en entender que ser servidor público, estar en política, es para hacer el esfuerzo correcto” que “pasa por ayudar a otro argentino a poder desarrollarse” y advirtió que “una sociedad llena de trabas y de barreras no puede progresar”.

Dijo que a partir de esa decisión “es que comenzamos a remover las barreras físicas y por eso esos viaductos se transforman en rutas, en autopistas por todo el país, en trenes que empiezan a transportar no sólo mejor a los argentinos, sino el trabajo de los argentinos”.

“Lo que dijimos hace tres años y medio fue que no queremos nunca más mentiras, estafas, corrupción, trampas, nunca más atajos, nunca más la viveza criolla mal entendida”, resaltó.

Sostuvo que “en estos tres años y medio lo más importante que hemos hecho” es definir “las cosas y los valores sobre los cuales queremos vivir, y lo que no queremos nunca más”.

“¿Es una casualidad, un acto de magia? No, esto es causalidad. Tiene que ver con haber hecho las bases, que en este caso es una curva de aprendizaje, una planificación, un trabajo en equipo, y el pensar en el mediano y largo plazo”, apuntó.

Lo hizo acompañado de la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. La obra beneficiará a los vecinos de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz y Pilar.