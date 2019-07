A través del programa municipal “Tigrecitos del delta”, y bajo la premisa “Nadie ama lo que no...

Participaron del acto la Armada Argentina; Prefectura Naval Argentina; Policía Bonaerense; Bomberos Voluntarios de San Fernando; Cruz Roja de San Fernando; grupos scouts de Don Orione de Victoria, Nuestra Señora de Aránzazu y San Fernando de la Buena Vista; centros de ex combatientes de las islas Malvinas; escuelas primarias y secundarias del distrito; establecimientos educativos municipales; y sanfernandinos.