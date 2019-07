El cuerpo de una mujer apareció este mediodía en el barrio Las Acacias de José C. Paz. Se sabe que...

Finalizando el encuentro, Leo Nardini agregó: “Año a año, vienen de diferentes lugares a festejar los días patrios con nosotros, y eso tiene un valor importantísimo. Desde chico me ha gustado poder participar de las fechas patrias, y ahora desde otro lugar, es también mágico poder compartirlo con tanta gente. Desde que asumimos como gestión municipal dijimos que somos ‘el lugar de la familia’, y eso es algo que hemos conseguido”.