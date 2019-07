“El 27 de octubre debemos decidir qué país queremos, para pocos o para muchos. Nosotros queremos una Argentina para todos”, sostuvo Massa, y añadió: “La etapa que viene tiene que tener el aprendizaje de nuestros propios errores, vamos a poner de pie a la Argentina. No tengo dudas de que el 10 de diciembre Axel será gobernador y Alberto será presidente”.

También resaltó: “Tenemos que terminar con el fracaso de Macri y un gobierno que empobreció y destruyó el tejido social y económico de la Argentina. Queremos que la gente pueda pagar la luz, el gas y el agua y no tener miedo a que lleguen las facturas, por un gobierno que eligió enriquecer a 10 empresas en perjuicio de millones de argentinos”.

Durante la visita a Necochea, Massa aseguró “nuestra responsabilidad es darle a los argentinos un gobierno que mire a todos, más allá de las diferencias; es darles la posibilidad de soñar con tener un trabajo y no el miedo a perderlo; un Estado que genere el crédito y un sistema impositivo que garanticen a las pymes y al comercio la generación de empleo; que permita jubilaciones dignas; y que la educación pública sea el instrumento de movilidad social ascendente en Argentina”.