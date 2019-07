Por último, el presidente de la Comisión de los Festejos de El Palomar, Alfredo Amoroso, contó: “Hoy El Palomar se vuelve a vestir de fiesta para festejar una fecha importantísima. Yo me crié en este barrio, y como vecino estoy feliz de presidir este evento junto a miles de vecinos que construyeron esta gran ciudad”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com