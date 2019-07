La Matanza es el distrito con más búnkeres derribados (42) y la siguen los municipios de La Plata (17), Quilmes (16), San Martín (12), General Pueyrredón (9), Tres de Febrero (5) Lomas de Zamora (5) Almirante Brown (6), En Moreno (3), San Miguel (3) y Esteban Echeverría (3), José C Paz (2), Vicente López (2) San Isidro (2), Hurlingham (2), Lanús (2), Tigre (1) y Villa Gesell (1).

