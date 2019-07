Son las calles Mateo Bootz y Jorge Newbery, en Barrio Sarmiento. “La verdad, no se aguanta más el...

El cuerpo de una mujer apareció este mediodía en el barrio Las Acacias de José C. Paz. Se sabe que...

¿Burla?; ¿Incapacidad?; ¿o una letal combinación del verbo y del sustantivo que resulta en indignidad para los vecinos de José C. Paz?.

“No tenemos asfalto, las calles son de barro y casi no tenemos veredas; poca iluminación, y eso que estamos a cinco cuadras del Municipio, y a tres cuadras de la Secretaría de Obras”, denuncia al Whatsapp de SMnoticias Milciades, vecino del barrio Alfonsina Storni.

El secretario de Obras Públicas de José C. Paz, Roberto Caggiano, les toma en pelo a los vecinos de José Casacuberta, entre Arias y coronel Suárez, a cinco cuadras de la Municipalidad de José C. Paz. El julio de 2016 les dio un papel firmado donde se comprometía a asfaltar la calle “en 10 o 15 días hábiles”, pasaron tres años, y siguen viviendo en la desidia.

¿Pasó un huracán? No, pasó el gobierno de Mario Ishii