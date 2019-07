El cuerpo de una mujer apareció este mediodía en el barrio Las Acacias de José C. Paz. Se sabe que...

Por último, Villafranca confía en la capacidad de fiscalización de Juntos por el Cambio en José C. Paz ante la posibilidad de intentos de fraude por parte del ishiismo. “Tenemos muchas elecciones desde el espacio, y la experiencia de fiscalizaciones en algunos casos -en el personal- desde 1983, por lo tanto, estamos tranquilos de lo que será el control del voto del vecino”, finalizó.

El concejal aseguró que no trabajarán el corte de boleta porque Mauricio Macri “pagó costos políticos al tomar medidas antipáticas, pero que eran necesarias para el futuro del país, esto a razón de que el gobierno anterior pensaba en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones”. “Vamos a trabajar para que la gente vuelva a acompañar al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó.

Para Juntos por el Cambio, o Cambiemos, es dificultoso llegar a las clases más bajas de José C. Paz, y ante esa consulta, Villafranca recordó que, si bien en 2017 “logramos 30 por ciento de votos, con un fuerte acompañamiento de la clase media, tuvimos mucho voto en los barrios, porque los reclamos más grandes y donde se nota más la ausencia del gobierno municipal -de Mario Ishii- es en los lugares más postergados”.

“No ignoramos que estamos en una situación económica difícil”, sostuvo el concejal, quien entiende que ese escenario “en José C. Paz se ve más agravado por la cantidad de vecinos que tienen las necesidades básicas insatisfechas, sin cloacas, sin agua corriente, o con el 70 por ciento de las calles de tierra”. “Encaramos la campaña con la tranquilidad de saber que estamos constantemente al lado de la gente, tratando de resolver sus problemas en la medida de lo posible, por eso tenemos mucha esperanza de llegar a ser gobierno y poder revertir lo mal que está el distrito”, agregó el referente.

Haroldo Villafranca, concejal de Juntos por el Cambio, quien acompaña la lista de Ezequiel Pazos por la intendencia de José C. Paz, asegura que contrariamente a lo que se cree, Cambiemos ha tenido y tiene “muchos votos en los barrios más postergados donde se nota más la ausencia del gobierno municipal” de Mario Ishii.