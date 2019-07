No obstante, a falta de un líder claro que conduzca al peronismo de Tres de Febrero, Pietrantonio, optimista por demás, aseguró que ese conductor “surgirá de las PASO”. “Estamos en un proyecto colectivo que en ese conjunto busca dejar de mirarnos para adentro, salir del narcisismo de quienes hoy conducen el gobierno, y encontrar soluciones para la gente”, finalizó.

“Creo que la lista que encabeza Juan Debandi es la que mayor cantidad de juventud presenta, pensando en el trasvasamiento generacional”, comentó el ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tres de Febrero.

El concejal del bloque Perón Inmortal participó de la presentación de los candidatos de la lista del Frente de Todos que armó el ex intendente Hugo Curto junto a La Cámpora y otras organizaciones kirchneristas.