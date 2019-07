La principal hipótesis es la del suicidio, ya que se sabe que la mujer padecía cancer de colon y según su marido estaba deprimida. De todos modos, los vecinos no concuerdan con esta afirmación y apuntan al esposo, con lo cual tampoco se descarta la teoría de un femicidio.

