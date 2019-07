Tras las PASO, consideró Collia, “nos sumaremos todos los que formamos parte del Frente de Todos para contribuir a ganar el 27 de octubre”. El edil entiende que a pesar de las diferencias que no pudieron tachar con Octavio Argüello y Gustavo Torres, “la tarea es lograr la unidad para construir la victoria”.

En el marco de la presentación de la lista del Frente de Todos que lo lleva como primer candidato a concejal, Alejandro Collia dijo que una vez superada las PASO “nos sumaremos todos para contribuir a ganar el 27 de octubre”. El dirigente entiende que ya no es tiempo de liderazgos unipersonales, sino de conducciones más transversales.