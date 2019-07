El sábado, el candidato estuvo en Derqui en una jornada popular que tuvo espacios de peluquería, maquillaje, huerta, asesoramiento social y chequeos de salud en la plaza: “Eso es lo que queremos que haya en los barrios, un Estado que lleve a los vecinos propuestas y actividades para compartir con sus hijos”. “Cortarle el pelo a los chicos se volvió un gasto que muchas madres ya no pueden hacer. Eso es desorganizarle la vida a la gente”, añadió.

Achával compartió también una jornada en el Club Nueva Estrella de Agustoni: “A la situación económica se suma una gestión municipal que en estos 3 años le dio la espalda a nuestros clubes. No hubo ninguna medida para ayudarlos a paliar el contexto de ajuste y de aumentos”. Y contrastó: “Creemos en un gobierno que acompañe a estas instituciones, porque si más clubes están abiertos significa que menos chicos están en la calle”.

El dirigente estuvo en el Club Argentinos de Del Viso, y expresó que “estas son las instituciones que más hacen por nuestras comunidades y que más vienen sufriendo las políticas de Cambiemos”. “Es difícil para estos espacios, que se construyen gracias al aporte de los vecinos, sostenerse cuando en el barrio no alcanza para pagar la cuota social. Muchas madres, padres y chicos dejaron de venir porque tienen que priorizar otros gastos”, describió. Luego agregó: “Más difícil es cuando a ese club se le suman costos fijos, por ejemplo, de una tarifa de luz de más de 10 mil pesos”.