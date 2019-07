El Municipio de Vicente López cotidianamente trabaja no solamente en la limpieza de la costa, sino también en la concientización de los vecinos y visitantes, mediante actividades en el Paseo de la Costa.

En el Paseo de la Costa de Vicente López se llevó a cabo una actividad de limpieza y concientización del río. Estuvieron presentes distintos embajadores, vecinos, jóvenes y distintas organizaciones no gubernamentales del cuidado ambiental.