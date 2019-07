Los vecinos recuperaron una histórica institución de casi 100 años -muy deteriorada que casi no funcionaba-...

El sistema Alerta Tigre Global permitió controlar un impactante incendio de una casa en la localidad de Troncos del Talar. Las cámaras del COT mantuvieron un seguimiento minucioso del operativo, que contó con el apoyo de los bomberos voluntarios y Defensa Civil. No se lamentaron víctimas ni heridos.