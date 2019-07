Entre los deportes que podrán practicarse en las flamantes instalaciones, mencionó Boxeo, Fútbol, Patín Artístico y Zumba. “Es bueno tener a los chicos dentro del club y no en la calle. Será un club para todos”, agregó.

En tanto, el presidente de la institución, Héctor Mombelli, dijo: “Esto es un sueño hecho realidad, un sueño cumplido que esperamos muchos años. Este club directamente no existía, tenía el nombre nada más. Gracias al Municipio, al intendente Luis Andreotti y a todo su equipo se pudo lograr. Para una persona de 60 años ver esto y ser el presidente, junto a la comisión y a la gente del barrio que colaboró, no tiene idea la alegría que es y la emoción que se siente”.

Luego del corte de cinta y el descubrimiento de una placa recordatoria, el intendente Luis Andreotti, quien presidió el acto, expresó: “Los objetivos que nos planteamos siempre son hacer una política de inclusión e integración, y las instituciones intermedias -como el Club 13 de Julio- tienen mucho que ver en eso. Sus directivos hicieron el esfuerzo, pero ante el deterioro del tejido social, es imposible invertir en lo que se fue desmejorando. Por eso es bueno que el Estado esté, porque las instituciones cumplen una función social que si no la harían tendría que hacerla el Estado. Por eso fomentamos que convivan, que se cuiden estos lugares y que los chicos participen”.

El Centro Deportivo 13 de Julio Canal, reabrió sus puertas en Alvear 775, totalmente reconstruido con la ayuda del Municipio. Así, el barrio Alvear recuperó una histórica institución de casi 100 años de existencia, cuyo edificio estaba muy deteriorado y casi no funcionaba como club.

