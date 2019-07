Y el encuentro tiene mucha connotación personal, porque Merlo Norte es su barrio. “Conozco el barrio desde que nací, y los vecinos también me conocen”, destacó el precandidato, quien marca diferencias con su contrincante, Juan Gómez Centurión, quien vivió en la ciudad de Buenos Aires hasta el 2018.

This site is protected by wp-copyrightpro.com