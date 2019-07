Según trascendidos, el fuego se desató por razones no determinadas minutos antes de las 5 de la mañana. Al momento de producirse el siniestro los menores se encontraban solos y durmiendo.

El trágico episodio ocurrió esta madrugada en una vivienda de la calle Los Ombúes al 900 en la localidad pilarense de Manuel Alberti. Los nenes tenían entre 4 y 15 años, no pudieron escapar de las llamas y murieron calcinados. Los padres habrían salido de fiesta.