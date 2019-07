Cuando la coordinación del SAME provincial queda a cargo de municipios ineficientes, los resultados...

Verónica Magario, por su parte, expresó su apoyo a Leo Nardini y comentó que “los vecinos me decían que tienen un intendente presente que trabaja mucho”. “Este distrito viene trabajando con un gran plan integral de pavimentos con mucho esfuerzo, también la obra hidráulica que generalmente es más cara pero es muy importante para que la gente no tenga más problemas cuando llueve. Hay vecinos que lo pedían hace más de 50 años y esto prácticamente les cambia la vida para siempre”, completó.