No solo de la puesta en valor de este centro de salud que se encuentra en la calle Matoso entre Rawson y Repetto habló Nardini. “También va a tener accesibilidad, va a tener el pavimento que ya está en proceso de realizarse dentro de poco con su respectiva licitación. La gente va a tener pavimento en este lugar después de tantos años, algo que esperaron con muchas ansias”, explicó el intendente.

El doctor Alberto Cormillot acompañó a Leo Nardini y destacó que “se están agregando 200 horas de consulta médica por semana”, y que “vamos a tener diferentes especialistas como el clínico, pediatra y vacunas”. “Es muy importante que la gente lo tenga cerca de su casa de manera descentralizada. Muchas veces no tienen acceso a estas cosas y tener la atención primaria es algo fundamental. El 90 por ciento de la gente lo que necesita es una sala en el barrio y en Malvinas tienen varias en distintas localidades”, sostuvo.