Son las calles Mateo Bootz y Jorge Newbery, en Barrio Sarmiento. “La verdad, no se aguanta más el humo y la basura”, señalan vecinos en contacto con el Whatsapp de SMnoticias.

Asfalto: No. Luminarias: No. Recolección de residuos: No. Estado municipal: Ausente. No hay dudas, en la mayoría de los barrios de José C. Paz la anarquía es la que gobierna.

En un nuevo contacto de vecinos paceños con el Whatsapp de SMnoticias, el reclamo es de mínimas condiciones de salubridad, y poder respirar oxígeno. Barrio Sarmiento Norte necesita limpieza y aire puro.