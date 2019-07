El candidato a Intendente por el Frente de Todos cerró diciendo “Por eso son muchos los que quieren que se termine este gobierno de abandono”. “No queremos un Pilar con escuelas con frío, con padres que no estén tranquilos del lugar en donde sus hijos estudian o docentes que en lugar de preocuparse por enseñar tengan que preocuparse por calentar un aula, alimentar a los chicos o porque no se caiga un techo”. Y concluyó: “Otro camino es posible y es con dignidad en nuestras escuelas y en nuestros barrios”.

Refiriéndose a la campaña que el espacio llevó a la calle afirmó que “Por eso vamos a exigirle a Ducoté una estufa por aula. Creemos que es lo mínimo que tiene que hacer, y que incluso ya debería haber hecho”. Y agregó: “Pero en lugar de hacerse cargo de esta situación el Intendente se dedica a hacer campaña, a organizar comidas para juntar fondos, a hablar de logros y a pedirle a sus funcionarios que salgan a juntar votos. En eso sí que el Intendente no pierde el tiempo. Y por eso cada día es más evidente que a Ducoté no le importa lo que pasa en Pilar”.

“Estas son las necesidades urgentes que creemos que Ducoté no puede dejar de atender. Nos preocupa tener un Intendente que prefiere guadarse la plata en el banco en lugar de darle respuestas a los pilarenses”, señaló en referencia a los $33 millones del Fondo Educativo que se sub ejecutaron el año pasado.

“¿Cuánta insensibilidad hay que tener para que hoy tengamos alumnos yendo a la escuela con frazadas y que el Intendente no haga nada?”, se preguntó. “Es responsabilidad del Estado que los chicos estudien en lugares dignos. Sin embargo, hoy son los padres y los docentes los que se están ocupando de calentar las aulas, con lo que tienen”, dijo.

Desde el espacio juntan firmas para pedir que el municipio calefaccione las aulas. “Este es el abandono que no vamos a dejar que Ducoté siga generando en Pilar”, afirmó. “Después de los problemas en las instalaciones de gas que hubo el año pasado, que hicieron que más de 30 escuelas estuvieran cerradas por un mes, el Intendente sigue sin resolver el tema. Hay edificios que todavía esperan que se les vayan a hacer los arreglos y otras que directamente están sin calefacción”, explicó. Y remató: “Tal vez si en lugar de gastarse los $150 millones del Fondo Educativo en los sueldos de sus funcionarios, Ducoté los hubiera invertido en las escuelas esto no pasaría”.

Achával: “Ducoté no tiene cara para pedir que lo vuelvan a votar”