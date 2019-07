“Estamos seguros de que estamos subiendo al escenario a una mujer muy comprometida con los que menos tienen, que también en San Isidro son muchos. Allí les pido que la ayuden, que trabajemos todos juntos para que podamos ganar para que la Argentina de vuelta esta página negra que empezó a escribir Macri. Los abrazo, lamento no estar allí pero estoy con ustedes”, cierra el postulante a presidente en su saludo.

“No me quería ir sin dejarles un abrazo muy grande a ustedes, todos los compañeros de San Isidro. La verdad es que quiero que la acompañen a Fernanda. Ella es nuestra candidata, queremos que le vaya bien”, afirmó Alberto Fernández sobre la dirigente social y catequista de La Cava, Fernanda Miño, quien aspira a alcanzar la intendencia del distrito gobernado por la familia Posse hace cuatro décadas, y que enfrentará en las PASO del espacio a Federico Gelay, quien encabeza la otra nómina.

