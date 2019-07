Asimismo, cabe señalar que están proyectados 350 nuevos palos con señalización, que están en proceso de instalación. Pero además, se está colocando iluminación en los refugios, habiéndose ya iluminado 170, algo indispensable considerando que a partir del año 2016 las líneas de jurisdicción comunal prestan servicio nocturno. También se está trabajando con la instalación de pisos para algunas zonas donde hay zanjas o donde las condiciones para el ascenso y descenso de pasajeros no están en óptimas condiciones.

Al respecto, la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Claudia Guerrero, señaló: “Una de las prioridades en la gestión del intendente Nicolás Ducoté es el transporte público, y la renovación del mobiliario urbano era definitivamente una deuda en el partido de Pilar, que estamos cumpliendo. Con la nueva señalización los usuarios de transporte público ahora cuentan con información, no solo de la línea que habitualmente toman, sino de qué otras líneas pasan por el lugar y de sus recorridos. Con los nuevos refugios, con la renovación e iluminación de los mismos, los pasajeros tienen más resguardo y comodidad mientras esperan el colectivo”.