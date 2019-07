Al respecto, el Intendente Ramiro Tagliaferro remarcó: “Con estas acciones buscamos ayudar a las personas en situación de calle entendiendo la importancia la restitución de sus derechos y la responsabilidad que tenemos como Estado presente. Evaluamos cada caso y brindamos asistencia”. Todas estas acciones son acompañadas por personal de SAME, Atención Primaria, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.

En estos recorridos, también se le facilita a las personas una infusión caliente, sopa y vianda de comida caliente, así como una vianda seca que varía según el día de la semana con una infusión de té o mate cocido, leche en polvo, azúcar y/o galletitas de agua, galletitas crackers, lata de paté, dulce de leche, alfajores, barras de cereal, etc.