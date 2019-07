Cuando la coordinación del SAME provincial queda a cargo de municipios ineficientes, los resultados pueden ser adversos. Afortunadamente este caso no terminó mal gracias a que efectivos de la Policía Local de José C. Paz llegaron a tiempo para asistir a una mujer que estaba en su casa en pleno trabajo de parto y colaboraron para que diera a luz.

Los oficiales que desarrollaban un operativo de seguridad en las calles se dirigieron a la vivienda ubicada en la intersección de Goleta Sarandí y Blandengue de ese distrito, a raíz de un llamado de alerta en la central de emergencias 911. Al no arribar al lugar la ambulancia solicitada, los oficiales no tuvieron opción y fueron ellos quienes se encargaron del parto.

Tras el alumbramiento, tanto la madre como la menor recibieron fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona, donde quedaron internadas en perfecto estado de salud.