El funcionario aseguró que las familias podrían comenzar a mudarse a fines de septiembre, siempre que el clima acompañe y la lluvia no impida el cumplimiento de los plazos.

El Intendente Cáffaro explicó que en el lugar “la infraestructura está avanzada, con luz, agua e iluminación pública y ahora con las plateas para la colocación de los módulos habitacionales” y sostuvo que “los Municipios no tenemos fondos para viviendas, no cobramos impuestos, deberíamos hacer sólo alumbrado, barrido y limpieza, y sin embargo con nuestros fondos avanzamos con proyectos habitacionales, con educación, salud y seguridad”.