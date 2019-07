Esta mañana, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó en José León Suárez el SAME...

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, celebró “la no resignación de los compañeros, cuando muchos decían que estaba todo perdido”. “Hay perspectivas de éxito porque la cooperativa porque está rodeada de toda la solidaridad”, manifestó el dirigente, en el marco de “una esperanza activa, con la colaboración de las organizaciones y del gobierno municipal, pero fundamentalmente, con la lucha de los trabajadores”.