Esta mañana, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó en José León Suárez el SAME...

El ingreso al parador no es por demanda espontánea, sino que el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano se encarga de ofrecer el espacio a las personas que se encuentran en situación de riesgo y con las que se viene realizando un trabajo previo para, en caso de que así lo requieran, contactar a sus familias y revincularlas.