Las unidades, de origen alemán y marca Cyrus, se caracterizan por contar con un botón “Push to talk” que permite generar un nexo inmediato, de manera similar a un handy. Además, incluyen un sistema de geoposicionamiento que sitúa en tiempo real a los efectivos, cuya ubicación resulta visible en las pantallas del Centro de Operaciones y Monitoreo.

