“Hace años que denunciamos como la Provincia envía fondos para infraestructura escolar y estos nunca llegan a las escuelas” cuestionó, y añadió: “Ahora que les llega el problema no se hacen cargo de nada y es lamentable que responsabilicen de su propia incapacidad a quienes les dieron las herramientas para evitar el problema”. “Nosotros se lo advertimos al Municipio y les dijimos donde estaban los fondos. Ellos se pasaron estos meses dedicados a la interna política y estas son las consecuencias. Es grave porque su deficiencia de gestión la pagan docentes y estudiantes”, concluyó.

La respuesta a estas declaraciones llegó por parte del concejal de Cambiemos, Segundo Cernadas, también precandidato a intendente del espacio. “La Subsecretaría de Educación de Tigre miente descaradamente y usa el frío para tomar de rehenes a nuestros chicos y docentes con un fin electoral”, lanzó, y apuntó contra lo que consideró “una estrategia de marketing para ocultar que el Municipio recibió fondos millonarios de la Provincia para evitarlo y no los usaron nunca para poder hacer política ahora”.

“El intendente Julio Zamora decidió tomar cartas en el asunto para que los chicos no pasen frío durante su estadía en las escuelas. Desde el Municipio tratamos de que cada alumno pueda tener las mejores condiciones a la hora de aprender”, agregó la funcionaria.