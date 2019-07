Fueron destinados a personas con discapacidad de las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, Don Torcuato, General Pacheco y Tigre centro.

El Municipio de Tigre entregó 130 pares de anteojos a personas con discapacidad de las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, Don Torcuato, General Pacheco y Tigre centro. El acto de entrega se realizó en el Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”, dependencia municipal que atiende a más de 20.000 pacientes por año.

“Dar respuesta también significa tomar compromiso con áreas que no son de jurisdicción municipal, como el caso de Salud o Educación, por ejemplo; pero sí nos importa porque se trata de nuestra comunidad, por ellos elegimos no mirar para otro lado y estar presentes”, sostuvo la concejala Zamora, y agregó: “Muchas veces el gobierno de la Provincia no da respuesta ante ciertas problemáticas, entonces el municipio por decisión política del intendente, acompaña y respalda a los vecinos en estos momentos tan difíciles para el país”.

Luego de la entrega, Gisela Zamora dialogó con los vecinos presentes. Durante la charla, escuchó sus inquietudes y comunicó los distintos servicios que la Dirección General de Discapacidad lleva adelante en la actualidad, a saber: Gestión de Certificado Único de Discapacidad; Programa de Inclusión Laboral; Programa de Inclusión Recreativa; entre otros.

Silvia, vecina de Benavídez, quien agradeció por sus nuevos lentes comentó: “Estoy muy feliz y me parece excelente que Gisela venga a charlar un rato con nosotros sobre los avances que hay en la localidad, además de tomarse un tiempo para escuchar nuestras consultas. Agradezco enormemente la colaboración porque por el momento no me alcanzaba la plata para renovar los anteojos”.

Por otro lado, el Municipio lleva adelante el programa “Para Verte Mejor”, que se realiza desde el año 2008 en todas las escuelas primarias y especiales del distrito. Allí, profesionales examinan a los estudiantes y prescriben los lentes con la graduación adecuada a aquellos niños que necesitan corrección. La iniciativa también ha sido adaptada a adultos mayores de diferentes centros de jubilados. En todo 2018, mediante esta política, se entregaron más de 7.000 pares de anteojos.

Estuvieron también presentes: La directora general de Discapacidad, Marcela Jauregui; el delegado de Benavídez norte, Ernesto Kloster; el delegado de Benavídez sur, Alejandro Acuña; el delegado de Troncos del Talar, Rubén Bentacourt; el delegado de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano; la delegada de Don Torcuato este, Mercedes García; el delegado de General Pacheco, Claudio Staub y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante.