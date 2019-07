Asimismo, desde el gobierno local remitieron información pormenorizada del sistema de atención de emergencias médicas SEM que en San Martín viene funcionando desde 1997, a diferencia, por ejemplo, de comunas como Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, o Merlo, que no contaban desde esos tiempos con servicios de ambulancias públicas, y tercerizaban la prestación a cargo de privados.

Esta mañana, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó en José León Suárez el SAME Provincia para el partido de San Martín , que llegó al municipio luego de una aprobación por unanimidad de los concejales de todas las fuerzas políticas en el Deliberante local. El intendente Gabriel Katopodis no participó del anuncio porque se lo habría invitado a último momento, cuando ya tenía la agenda comprometida.