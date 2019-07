Esta mañana, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó en José León Suárez el SAME...

SAME es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalaria del gobierno bonaerense. Su objetivo primordial es brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o urgencias en la vía pública. Desde el año 2016 funciona gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios en los que ya opera.

Actualmente, el servicio tiene presencia en 107 municipios con 329 ambulancias y beneficia a más de 13,5 millones de bonaerenses. A fines de 2019, con una inversión acumulada de 3 mil millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios.

Gracias al esfuerzo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud, el SAME desembarca en San Martín con 11 nuevas ambulancias de alta complejidad que brinda la Provincia y van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Sobre el SAME

“Todavía tenemos mucho por trabajar, pero empezamos, nos pusimos de pie. Ahora tenemos que avanzar. Este cambio no es de un gobierno ni de un intendente, es de todos. El cambio es de los bonaerenses. Este es un año muy importante en el que tenemos que definir si queremos seguir sosteniendo este cambio y revelándonos frente a la resignación, o queremos volver al pasado”, resaltó Vidal.

“Nos quedan pendientes de respuesta unos catorce municipios. La Provincia pone las ambulancias y los recursos. Ábrannos la puerta, que la política o la campaña electoral no deje a un vecino esperando con una urgencia. Queremos trabajar juntos, para eso nos eligió la gente hasta el 10 de diciembre”, continuó la gobernadora.

La mandataria precisó que “se puede hacer posible lo que parecía imposible, se puede trabajar en equipo” con todos los municipios, porque “la urgencia no tiene partido político”. En ese sentido, Vidal felicitó a los distritos gobernados por la oposición que incorporaron el SAME porque, dijo, “pusieron a la gente en primer lugar y trabajamos en equipo para que esto sea posible.”

“Es una alegría ver crecer al SAME en toda la Provincia. Este es el municipio 107. Hoy 13,5 millones de bonaerenses tienen un lugar para llamar cuando tengan una dificultad grave. Con este servicio de emergencias, que es un orgullo y el resultado del trabajo en equipo, podemos transmitirles a los bonaerenses que ya no están solos, que van a tener a este equipo que los va a cuidar”, sostuvo Vidal durante un acto realizado en el Parque San Martín de la localidad de José León Suárez.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañada por los ministros bonaerenses de Salud, Andrés Scarsi; y de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, inauguró el SAME para el partido bonaerense de San Martín y afirmó: “Mostramos con hechos concretos que vale la pena seguir cambiando”.

