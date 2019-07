El de esta mañana fue un choque con suerte porque no hubo heridos, a pesar de los impactante de las imágenes. Según testigos, el conductor del camión perteneciente a la empresa Franlo S.A., de Villa Ballester, habría perdido el control y terminó impactando primero en la parte lateral del conductor de un Ford Focus, para luego terminar dando de lleno en un cartel de señalamiento de ubicación del municipio, instalado en el boulevard divisor de la avenida.

El cruce de las importantes arterias es semafórico, no obstante, los giros no están correctamente indicados, por lo que los accidentes son moneda corriente.

Ocurrió esta mañana en la intersección de Avenida Márquez (Ruta 4) y Triunvirato, en el limite con San Martín. Un camión con acoplado chocó con un vehículo particular y terminó derribando un tótem de señalamiento de la Municipalidad de Tres de Febrero.