Soriano expresó: “Me siento como en mi cumpleaños. Estoy en un lugar de excelencia donde la cultura, la danza y la música se van a expresar. Me honra a mí y al país tener este teatro. Lo digo como un actor que lleva ya 72 años arriba del teatro y va a cumplir 90 años. Amo el teatro y expresarme en él. Le brindo un agradecimiento profundo al intendente Zamora por esta obra”.

“Esperamos inaugurar esta obra en los próximos días y que sea un lugar de concentración de la cultura de todo Tigre. Me emociona, además, recibir a figuras como ‘Pepe’ Soriano, poder charlar con él y que nos cuentes sus experiencias. Es importante que puedan realizarse eventos con personalidades del espectáculo que forman parte de nuestro acervo cultural”, indicó Zamora, y añadió: “Será un teatro municipal para el disfrute de los vecinos y de todas aquellas cuestiones que hacen al alimento del alma que es la cultura y nos permite desarrollarnos como personas”.