El concejal radical había firmado el ingreso al interbloque Todos en compañía de los integrantes de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador. Al ocurrir esto, el oficialismo no se quedó de brazos cruzados y jugó su carta: hizo volver a Andrés Salvaggio, edil del que Ebi era suplente y lo obligaron a abandonar el Legislativo. De este modo, Cambiemos pasa a contar con 14 miembros y amplía su mayoría.

