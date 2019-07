“Ese modelo es el que desde el Frente de Todos llevamos casa por casa. Queremos que los vecinos no bajen los brazos. Porque con la fuerza de todos vamos a ponernos de pie”, concluyó.

Luego de compartir un taller de Armado de Juguetes en el barrio Pellegrini de Villa Rosa Achával expresó: “En todos los barrios hay un vecino que se acerca preocupado por un matrimonio amigo que se quedó sin trabajo y que tiene que sostener a 5 ó 6 chicos. Siempre hay alguien que te habla de un familiar al que no le alcanza o de un abuelo que está solo y no tiene para sus medicamentos”.

“En la mayoría de los centros de las localidades hay un clima general de desesperanza. Es lo que genera ver que comercios de años tuvieron que cerrar, o escuchar que los que aún se sostienen abiertos ni siquiera ganan plata”, mencionó Achával. “La gente percibe la desolación de salir a la calle y que no haya nadie, de ir a la plaza y verla abandonada o de entrar a un negocio y que las góndolas estén vacías porque al dueño no le alcanza para comprar la mercadería”, describió.