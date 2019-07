El intendente Ariel Sujarchuk recorrió las obras de asfalto ejecutadas por la Municipalidad de Escobar en los barrios Garín Oeste y Cri Cri y conversó con los vecinos sobre los avances realizados en la zona.

“En estos barrios no solamente hicimos el asfalto, sino que trajimos la seguridad y la iluminación. En Garín hay una sensibilidad entre los vecinos que a puro corazón, esfuerzo y trabajo la pelean día a día. Hoy Garín está más lindo, tiene su Unidad de Diagnóstico Precoz, su centro de monitoreo, su microestadio y muchas obras más. No se trata de sueños individuales, son de toda una comunidad que se pone de pie, que reconoce sus derechos y percibe en esta gestión a un gobierno sensible, humilde y con ganas de seguir haciendo. El crecimiento de la localidad nos debe convocar a todos a participar, a compartir sueños e ideas para que entre todos sigamos haciendo la transformación de Garín y de todo el partido de Escobar”, expresó Sujarchuk.

Los recientes trabajos de asfalto abarcan 10 cuadras de las calles Almirante Brown, Carlos Pellegrini y Lavalle, hasta meses atrás intransitables y hoy generan una mejor circulación y accesos a las Escuelas 1 y 10. Estos pavimentos se suman a las casi 100 cuadras arregladas por la gestión en toda la zona.