Dentro de los trabajos, el nuevo espacio tendrá seis consultorios, Enfermería, Farmacia, Vacunatorio, Salón de Usos Múltiples, instalaciones accesibles para personas con discapacidad, sala de médicos, depósito, Administración, sala de espera, sanitarios de ambos sexos para personal y para público, red informatizada para historia clínica on line, aire acondicionado en todos los ambientes y área de Odontología.

