Silvia González, vecina que concurre a las actividades en el predio, dijo: “Estamos muy felices por lo que han hecho desde el Municipio. Particularmente iba a otro polideportivo, pero este está acá en mi barrio y me queda mucho más cómodo. Agradezco a todos los que trabajaron para construir este espacio”. Por su parte, Sebastián Blasperea, profesor de Natación, comentó: “Es una sensación muy linda porque esto es para la gente. La oferta deportiva que tiene este distrito no se ve en otra ciudad del Conurbano y eso habla muy bien de la labor que llevan adelante”.

“Las políticas deportivas que lleva a cabo Tigre, a través de la gestión del intendente Zamora, se demuestran sistemáticamente en las piletas y los polideportivos que inauguramos y todas las actividades que realizamos. Para nosotros es fundamental tener a los chicos en los centros municipales porque es la demostración de que no están en las calles”, señaló el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.