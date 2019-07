“Me pueden decir cualquier cosa, pero no me toquen a Perón, que era un hombre muy inteligente, y menos a Evita, que hizo una tarea extraordinaria. Quien quiso trabajar y ganar plata en aquella época, pudo hacerlo”, cerró.

Arsenio Lucas ‘Poroto’ Frías, un peronista histórico de San Fernando próximo a cumplir 98 años de edad, también se hizo presente para rendir su homenaje a Perón, y recordó: “El general y Evita sólo me dieron trabajo y la posibilidad de ganar plata trabajando honradamente para mantener a mi familia. Por eso los adoro. Otro señor al que aprecio mucho es a Luis Andreotti, una excelente persona”.