Asimismo, para garantizar el Servicio Alimentario Escolar, que está a cargo del Municipio desde 2017, se están proveyendo de anafes y se están adaptando los menús en aquellas escuelas que no cuentan con el servicio de gas en la cocina. La instalación de anafes se hace readecuando la red eléctrica de manera de que no afecte el funcionamiento de la escuela.

Esas obras están finalizadas, o prontas a finalizarse, una vez que la empresa Orbis realice un service completo de las calderas. En todas estas escuelas se tuvo en cuenta las normas de seguridad no solamente para la calefacción, sino también para las cocinas, que ahora cuentan con campanas y ventilaciones reglamentarias.