Por último, el intendente expresó: “Este trabajo no es responsabilidad absoluta del Municipio pero elegimos estar, poner la cara, escuchar los reclamos, elegimos esa forma de comunicarnos para poder llevar adelante las soluciones que muchas veces no encuentran en otros lados. Así avanzamos en conjunto, porque queremos a Malvinas Argentinas, queremos que las escuelas estén bien y es parte de nuestro rol y de nuestro compromiso”.

“Cuando empezamos nuestra gestión, en el verano del 2016, comenzamos a trabajar en las escuelas y nos encontramos con que en su generalidad no estaban bien, estaban muy caídas y las fuimos recuperando en este trabajo de tres años y medio para que la comunidad educativa esté mejor y puedan absorber más demanda teniendo en cuenta la situación económica. Se trabaja a conciencia y no lo podríamos llevar adelante sin la ayuda de los directivos”, aseguró Nardini.