Además de nuestro distrito, participaron jóvenes de Vicente López, San Isidro, Tigre y San Martín, y la coordinadora de Cáritas Diocesana de San Isidro, quienes compartieron una jornada de práctica de deportes al aire libre en el Polideportivo 3.

El Municipio puso a disposición su Polideportivo 3 para la realización de un encuentro de Lucha contra las Adicciones, del que participaron nueve centros barriales de los cuatro partidos abarcados por la Diócesis de San Isidro, y los jóvenes que concurren al Centro Coordinador Terapéutico de San Fernando.

El coordinador del Centro Coordinador Terapéutico de San Fernando, Hernán Roldán, explicó: “Es un encuentro muy lindo de los centros que trabajan con jóvenes, una jornada de deporte e inclusión, para chicos con problemas de vulnerabilidad. Cada uno desde su espacio y lugar, trabajamos con el objetivo que puedan mejorar su calidad de vida teniendo un mejor futuro, dándole las herramientas para que mañana sean hombres de bien, y que aprendan a compartir sanamente. Si están acá, le estamos restando tiempo a la calle”.

“Desde San Fernando trabajamos mucho en la inclusión social, por eso es un encuentro de muchos jóvenes que se conocieron hoy, y están compartiendo, como forma de demostrar también que se puede. Con los jóvenes contenidos, aseguramos que el día de mañana puedan estudiar, trabajar y ahorrarse problemas. Socialmente, cada uno desde su lugar, hay muchos municipios acá presentes, Vicente López, San Isidro, Tigre y nosotros. Es un día muy lindo, en el que compartimos al aire libre unas hamburguesas; están muy contentos, y esto nos da fuerzas para seguir trabajando para estos jóvenes que necesitan tanto de San Fernando como de los otros municipios”, concluyó.

La trabajadora social María Guadalupe Sonego agregó: “Coordino el área de Adolescentes y Jóvenes de Cáritas Diocesana San Isidro, que abarca los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Acá están representados nueve centros barriales de esos partidos, y también el Centro de Día de San Fernando. Estos centros somos organizaciones barriales que trabajamos con chicos en situación de vulnerabilidad, jóvenes sobre todo, algunos mayores. Se trabaja especialmente el tema de las adicciones, pero también el reconocimiento de derechos vulnerados, identidad, situaciones de salud, de inserción escolar, formación en oficios, y todo lo que permita ir construyendo su proyecto de vida. Y con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, quisimos hacer este evento bajo el lema de la Pastoral Nacional de Adicciones, que es ‘Ganemos la calle con el deporte inclusivo’, para recuperar espacios de deporte, salud, encuentro, para que se vinculen pibes y organizaciones de distintos barrios”.

El padre Alejandro Agustoni, párroco de una parroquia en el fondo de Tigre, explicó: “Estamos acá con nuestro centro barrial, donde tenemos un comedor para chicos en situación de vulnerabilidad y hombres en situación de calle. Nos convoca la lucha contra las adicciones; en la capacidad de poder gestar proyectos de inclusión social, nos reunimos los centros barriales de los cuatro partidos que conforman la Diócesis, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos varias parroquias muy comprometidas, y el Papa Francisco nos dice que la adicción es la nueva pobreza, y por eso la Iglesia quiere estar siempre cerca de las situaciones injustas, guiando, acompañando y promoviendo la dignidad de las personas. Estamos acá juntos dándonos la oportunidad de conocernos, de fomentar en cada uno una vida mejor, plena y de abundancia”.

En cuanto a los participantes del encuentro, Esteban del Centro Coordinador Terapéutico de San Fernando, dijo: “Está muy bueno, me parece que es algo que te ayuda a despejar la mente, no estar en la calle, no pensar en lo que hacía antes. Esta muy bueno compartir momentos con otras personas que no conozco. Hicimos un poco de fútbol, la pasamos lindo. En Casa de Día empecé hace tres meses, pasé una etapa fea en mi vida y ellos me están ayudando a hacer un cambio total”.

Y Gustavo agregó: “Estoy en tratamiento en la Casa de Día del Municipio hace tres meses y medio, y me tratan bien y hay mucho compañerismo. Llegué mal y gracias a Dios, a los compañeros, los coordinadores y Hernán Roldán pude salir adelante, luchándola día a día”.